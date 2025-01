Extremhochwasser am Neckar: Stuttgarter Kraftwerk liegt in der Gefahrenzone

1 Die EnBW, der Betreiber des Kraftwerks, hat ein Schutzkonzept für den Fall eines Extremhochwassers. Foto: Imago/Richard Wareham

Bei einem Extremhochwasser am Neckar würde das Gelände des Heizkraftwerks Münster komplett überflutet. Bis zu 3,5 Meter hoch könnte das Wasser stellenweise stehen. Deshalb wird aktuell eine Mauer verlängert, aber nicht nur.











Link kopiert



Ein Extremhochwasser kommt äußerst selten vor. Doch darauf verlassen sich Städte und Gemeinden an Bächen und Flüssen spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 sicherlich nicht mehr. In Zeiten des Klimawandels und dem in der Folge zunehmenden Extremwetter bereiten sich viele auf nie dagewesene Szenarien vor. So auch am Heizkraftwerk Münster in Stuttgart.