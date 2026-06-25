Extremhitze: Alle Sportveranstaltungen für Kinder abgesagt – was sind die Folgen?

Keine Turniere im Fußball und Handball an diesem Hitzewochenende in Stuttgart - das hat organisatorische Folgen, etwa, was die Mannschaftseinteilungen im hiesigen Handballbezirk angeht.
Es ist bitter für Hunderte Ehrenamtliche und Kinder: An diesem Hitzewochenende in Stuttgart und Region rollt kein Ball. Noch bevor der Württembergische Fußballverband am Mittwochabend darüber informierte, für das kommende Wochenende verbandsweit sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele abzusetzen, hatten die meisten Veranstalter bei den Vereinen schon selbst Absagen erwogen. So auch bei dem Fußballturnier Klinsmann Cup in Stuttgart-Botnang, dort wären 60 Mannschaften erwartet worden. Stefan Wüstlich, Gesamtjugendleiter beim ASV Botnang, erzählt: „Die letzten Tage waren wir dauernd im Austausch und haben uns über die zu befürchtende Wetterlage informiert – der Druck stieg von Stunde zu Stunde.“ Am Mittwoch dann fiel schon die Entscheidung, noch bevor der Württembergische Fußballverband dazu aufrief. „Gerade Kinder müssen bei diesem Wetter geschützt werden“, sagt Wüstlich.