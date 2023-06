1 Mick ist ist ein Strahlemann, der gerne mit seiner Mama spielt. Foto: Gottfried Stoppel

Mick kam als 320-Gramm-Winzling auf die Welt. Inzwischen ist der Junge sechs Jahre alt und besucht eine sonderpädagogische Schule. Ein Besuch bei seiner Familie.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mutlangen - Klein wie ein Spatz war er, als er an einem Sonntag im Juni 2013 im Stauferklinikum in Mutlangen geboren wurde. Viel zu früh. Per Kaiserschnitt. „Mit Ärmchen winziger als mein kleiner Finger, die Füßchen so groß wie ein Fingernagel“, sagt seine Mama Melanie D. (Name geändert). Mick wog damals gerade mal 320 Gramm, kaum mehr als ein Päckchen Butter – und ist somit bis heute eines der kleinsten Babys, das in Baden-Württemberg jemals das Licht der Welt erblickt hat.