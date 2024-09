Extreme Temperaturen im September: Waldbrandgefahr in Brandenburg - fast überall höchste Stufe

1 Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist aktuell sehr hoch. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Varaklas

35 Grad und das im September - der Wetterdienst in Brandenburg registrierte nach vorläufigen Daten Rekordwerte. Es bleibt trocken. Für die Waldbrandgefahr heißt das nichts Gutes.











Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist aktuell in nahezu allen Regionen sehr hoch. In 13 von 14 Landkreisen herrscht die höchste Gefahrenstufe, wie das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt auf seiner Internetseite mitteilte. Nur in Barnim wird die Waldbrandgefahr demnach als „hoch“ statt „sehr hoch“ eingestuft. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für fast alle Messstationen in Brandenburg die höchste Gefahrenstufe an. Seinen Angaben zufolge dürfte sich daran auch am Freitag kaum etwas ändern.