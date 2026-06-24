Extreme Hitze kann Betonfahrbahnen gefährlich aufwölben. Doch die Region Stuttgart ist laut Autobahngesellschaft nicht gefährdet – dank gezielter Nachrüstung.
Die aktuelle Hitzewelle bringt nicht nur die Menschen in Stuttgart ins Schwitzen – auch für die Infrastruktur werden die hohen Temperaturen zu einer Belastungsprobe. So gab es in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der Vergangenheit immer wieder Straßenschäden, die für heftige Verkehrsunfälle gesorgt haben. Das wirft die Frage auf: Wie hoch ist das Risiko auf den Straßen in Stuttgart und der Region?