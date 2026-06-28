Extreme Hitze in Stuttgart: Stadt richtet eindringlichen Appell an die Bevölkerung

Die extreme Hitze in Stuttgart hält an, Rettungsdienste und Kliniken arbeiten am Limit. Die Stadt appelliert daher an die Bevölkerung, sich zu schützen und Anstrengungen zu vermeiden.
Die Hitzewelle in Stuttgart erreicht derzeit ihren Höhepunkt. In einer aktuellen Pressemitteilung wendet sich die Stadt deshalb mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung: Die Menschen sollten sich konsequent vor der Hitze schützen, ausreichend trinken und körperliche Anstrengungen möglichst vermeiden. Für diesen Sonntag gilt in Stuttgart zudem bis Mitternacht die „Außergewöhnliche Einsatzlage“ (AEL), um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.