Extreme Gefahrenzone: Brände in Kalifornien: Müssen jetzt auch Harry und Meghan zittern?

Brände in Kalifornien: Müssen jetzt auch Harry und Meghan zittern?

1 Prinz Harry und Herzogin Meghan leben seit 2020 in Montecito, Kalifornien. Foto: imago images/ZUMA Wire

In den vergangenen Tagen haben sich Prinz Harry und seine Frau Meghan für die Betroffenen der Feuerkatastrophe engagiert. Jetzt sollen sie selbst um ihr Zuhause zittern. Denn starke Orkanböen könnten die Brände auch nach Montecito treiben.











Das Anwesen von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) in Montecito könnte angesichts der verheerenden Feuer im Raum Los Angeles möglicherweise auch in Gefahr geraden. Es befinde sich nun am Rande einer "extremen Gefahrenzone", wie die "Daily Mail" berichtet. Los Angeles bereite sich auf eine "explosive Brandausbreitung" vor, da Orkanböen erwartet werden.