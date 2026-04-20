Extreme Disziplin: David Chokachi hat zehn Jahre für Baywatch-Comeback gekämpft

David Chokachi hat zehn Jahre für sein "Baywatch"-Comeback gekämpft. Als Gerüchte kursierten, die Macher wollen komplett ohne Originalstars auskommen, hatte er fast aufgegeben. Jetzt arbeitet er für seine Topform.
Es war alles andere als ein Selbstläufer. David Chokachi (58), der als Rettungsschwimmer Cody Madison von 1995 bis 1999 zur "Baywatch"-Stammbesetzung gehörte, hat im Interview mit der "Bild" verraten, wie zäh der Weg zurück ans Set für ihn wirklich war. "Zehn Jahre lang" habe er aktiv für das Comeback der Kultserie gekämpft - und dabei einiges an Hartnäckigkeit beweisen müssen.