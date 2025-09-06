Extrem-Wanderung in Stuttgart: 100 Kilometer in 24 Stunden: „Du musst einen Schaden haben, da mitzumachen“

Rund 1300 Angemeldete des „Megamarsch Stuttgart“ sind am Mittag im Römerkastell durch an den Start gegangen. 24 Stunden lang haben sie Zeit, eine Strecke von 100 Kilometern abzuwandern.
Noch mal Sonnencreme aufgelegt, die Schnürsenkel der Schuhe ein letztes Mal festgezurrt, den Rucksack überprüft, noch ein Gruppenfoto oder vielleicht doch noch einmal auf die Toilette. Wie nervöse Pferde vor einem Rennen vertreiben sich viele der Teilnehmenden die letzten Minuten vor dem Start. Auf dem großen Platz im Römerkastell herrscht reges Treiben.