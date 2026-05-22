Extrem viele Anmeldungen: „Wir wurden überrannt“ – diese drei Stuttgarter Schulen boomen

Die Schickhardt-Gemeinschaftsschule wird erstmals fünfzügig. Die Körschtalschule ist mit neuem Konzept nun noch beliebter. Auch die Eichendorffschule musste erneut umlenken.
Drei Gemeinschaftsschulen zählen zu den beliebtesten Schulen in Stuttgart. Sie haben für Klasse 5 deutlich mehr Anmeldungen als Plätze und mussten viele Ablehnungen verschicken. Es handelt sich um die Schickhardt-Gemeinschaftsschule (GMS) in der Innenstadt, die Körschtalschule in Plieningen und die Eichendorffschule in Bad Cannstatt.