Extrem selten: Eineiige Drillinge in der Slowakei geboren

1 Eineiige Drillinge werden extrem selten geboren. Nun gibt es einen Fall in der Slowakei. Sara, Ester und Livia entwickeln sich laut ihrer Geburtsklinik gut. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Arno Burgi

In der Slowakei sind eineiige Drillinge geboren worden. Das teilte die Universitäts-Kinderklinik in Kosice (auf Deutsch auch Kaschau) mit und erklärte, dass dies nur extrem selten passiere, ungefähr einmal pro hundert Millionen Geburten. Eine solche Geburt sei immer mit großen Risiken verbunden. Allen drei in der Klinik in Kosice geborenen Babys gehe es jedoch gut, hieß es. Man hoffe, sie bald nach Hause entlassen zu können.