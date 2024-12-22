Extrem gefräßiges schwarzes Loch ist fast so alt wie das Universum

Das Schwarze Loch LID-568 in einer fernen Galaxis verschlingt mehr Materie als erlaubt und liefert so Hinweise auf das Wachstum solcher Schwerkraft-Monster. Bei ihnen handelt es sich Blazare mit aktivem galaktischem Kern.
Schwarze Löcher sind gefräßig: Mit ihrer Schwerkraft ziehen sie Gas aus der Umgebung an und verschlingen es. Ein internationales Forscherteam hat jetzt in einer fernen Galaxie ein Schwarzes Loch namens LID-568 aufgespürt, das mit seinem Appetit alle bisherigen Rekorde sprengt: Es nimmt 40 Mal mehr Materie auf als theoretisch erlaubt. Ihre studie ist im Fachblatt „Nature Astronomy“erschienen,