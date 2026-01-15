Ab dem 15. Januar läuft die deutsche Komödie "Extrawurst" in den Kinos an. Fahri Yardım spricht im Interview über Cancel Culture und Alltagsrassismus - und verrät, warum Hape Kerkeling für ihn eine lebende Legende ist.
Am 15. Januar kommt die deutsche Komödie "Extrawurst" in die Kinos. Die Besetzung verspricht beste Unterhaltung: Christoph Maria Herbst (59) spielt eine der Hauptrollen und Hape Kerkeling (61) feiert nach 17 Jahren sein Comeback auf der großen Leinwand. Auch Fahri Yardım (45), bekannt aus "Jerks", ist mit dabei. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück und handelt von den turbulenten Ereignissen in einem Tennisclub, der mitten in den Vorbereitungen für sein großes Sommerfest steckt.