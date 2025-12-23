Hinter Jimi Blue Ochsenknecht liegt ein turbulentes Jahr, in dem er nicht nur verurteilt wurde und in diversen TV-Shows auftrat. Vor allem kümmert er sich wieder mehr um seine Tochter Snow, die er mit Ex-Freundin Yeliz Koc teilt. Auch für die Feiertage ist er von Dubai nach Deutschland geflogen.

Nach einem schwierigen Verhältnis haben sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seine Ex-Freundin Yeliz Koc (32) in diesem Jahr wieder angenähert. Der Schauspieler möchte jetzt ein besserer Vater als bisher für die gemeinsame Tochter Snow (4) sein. Auch zum Jahresende steht die Kleine für ihn im Fokus, wie er im "Bild"-Interview verraten hat. Statt wild zu feiern, will er die Feiertage lieber mit seiner Patchworkfamilie verbringen.

Das Jahr möchte er mit seiner Tochter ausklingen lassen "Ich bin extra für die Weihnachtszeit und Silvester mit Yeliz und Snow nach Deutschland gekommen", betont der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (61), der inzwischen in Dubai lebt. Für die gemeinsame Feier hat er auch schon vorgesorgt: "Ich war sechs Stunden lang Geschenke einkaufen - für Snow und für andere Familienmitglieder."

Auch seinen 34. Geburtstag am 27. Dezember will er in diesem Jahr ruhig angehen. Er habe sich "ganz bewusst gegen eine Geburtstagsfeier mit Freunden entschieden oder dafür, an Silvester wieder irgendwo viel Geld auszugeben". Er wolle zusammen mit seiner Tochter "das Jahr ausklingen lassen und gemeinsam mit ihr in das neue Jahr feiern".

Er möchte weiter in Dubai wohnen

Regelmäßig pendelt Jimi Blue Ochsenknecht zwischen seiner Wahlheimat Dubai und Hannover, wo Reality-Star Yeliz Koc mit Snow lebt. Die Beziehung war 2021 noch vor der Geburt des Mädchens gescheitert. Danach kümmerte sich Ochsenknecht kaum um das Kind. Das hat sich nun jedoch geändert. Er sei "mindestens ein- bis zweimal im Monat in Deutschland", verriet Ochsenknecht - vor allem, um seine Tochter zu sehen.

Dennoch möchte er an seinem Wohnsitz in Dubai festhalten, denn dort könne er gut abschalten. "Das sind nur sechs Stunden Flug aus Deutschland - kürzer, als mit dem Auto von Hamburg nach München zu fahren. Diese Zeit brauche ich, um durchzuatmen. Die Entfernung tut mir gut, und die Reise ist trotzdem nicht lang."

Zwischen Prozess und Reality-TV

Hinter Ochsenknecht liegt ein turbulentes Jahr: Am 25. Juni 2025 wurde er bei der Einreise von Dubai am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Österreich in Höhe von knapp 14.000 Euro. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt. Zudem nahm er 2025 an einigen TV-Formaten teil: Von "Villa der Versuchung", "Are You The One? - Realitystars in Love", "Diese Ochsenknechts" bis hin zur eigenen Doku-Soap mit seiner Ex "Yeliz & Jimi - We Are Family?!". Den Höhepunkt bildete im Oktober die Sat.1-Show "Promi Big Brother", die er als Sieger verließ.