Hinter Jimi Blue Ochsenknecht liegt ein turbulentes Jahr, in dem er nicht nur verurteilt wurde und in diversen TV-Shows auftrat. Vor allem kümmert er sich wieder mehr um seine Tochter Snow, die er mit Ex-Freundin Yeliz Koc teilt. Auch für die Feiertage ist er von Dubai nach Deutschland geflogen.
Nach einem schwierigen Verhältnis haben sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seine Ex-Freundin Yeliz Koc (32) in diesem Jahr wieder angenähert. Der Schauspieler möchte jetzt ein besserer Vater als bisher für die gemeinsame Tochter Snow (4) sein. Auch zum Jahresende steht die Kleine für ihn im Fokus, wie er im "Bild"-Interview verraten hat. Statt wild zu feiern, will er die Feiertage lieber mit seiner Patchworkfamilie verbringen.