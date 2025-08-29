Expressbusse auf den Fildern: Viele ahnen noch gar nichts vom Bus-Aus

Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, Dauerregen. Schnell rein in den Bus. Im X4 ist an diesem Vormittag viel Platz. Gut zehn Personen starten ihre Fahrt in Degerloch, vertiefen sich in ihr Handy oder hören Musik. An Bord ist auch ein 52-jähriger Mann aus Degerloch. Er genießt die Fahrt zur Arbeit in Bernhausen, und dies aus mehreren Gründen. Normalerweise, so sagt er, ist der Bus deutlich voller. Es sind Ferien, zudem wirbelt die Baustelle auf der B27 vieles durcheinander. „Ich denke, wegen des Staus fahren viele früher los“, sagt er. Und dann kommt natürlich noch dieser Punkt dazu: Der Berufspendler weiß, dass ihm der X4 voraussichtlich sehr bald nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Dann müsste ich wieder aufs Auto umsteigen“, sagt er zerknirscht.

Verweis auf die schlechte Kassenlage Zwei Expressbuslinien auf der Filderebene sollen schon in naher Zukunft eingestellt werden, betroffen sind die X4 und die X7. Der Finanzausschuss des Esslinger Kreistags hat kurz vor der Sommerpause mit Verweis auf die schlechte Kassenlage eine Mitfinanzierung mehrheitlich abgelehnt. Der Hintergrund des Ganzen: Ursprünglich initiiert hatte die Busse die Stadt Stuttgart. Gefördert wurde der Betrieb bis September 2024 zu 75 Prozent vom Land. Seit dem vergangenen Herbst deckt das Land aber nur noch 50 Prozent der Kosten ab, und dieser Zuschuss wird auch nur noch bis Ende September 2027 gewährt. Stuttgart wollte daher erreichen, dass sich der Kreis Esslingen an der Finanzierung der Linien beteiligen. Nach der Absage aus Esslingen will Stuttgart nun den Betrieb der Linien X4 und X7 voraussichtlich schon zum 30. September einstellen.

Etliche Passagiere, die an diesem Morgen im X4 sitzen, wissen das noch gar nicht. Eine 26 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Ost macht große Augen, als sie davon erfährt. Sie nehme den Bus regelmäßig zur Arbeit nach Bernhausen. „Dann wird es schwer“, sagt sie, denn sie habe keinen Führerschein. Auch der 23-jährige Konstantinos Tzanis aus Bernhausen schaut ungläubig drein. „Die S-Bahn fährt ja auch nicht“, sagt er. Er überlegt kurz. „Dann bleibt nur der 76er“, sagt er, der jedoch sei auf seiner Fahrt über Birkach und Plieningen deutlich langsamer – und damit unattraktiver.

Viele Nutzerinnen und Nutzer stemmen sich gegen das drohende Aus. Die Filderstädter Grünen haben eine Onlinepetition gestartet. Darin werden Filderstadt, Wolfschlugen, Nürtingen und Aichtal aufgefordert, sich bei der Landeshauptstadt, beim Kreis Esslingen und auch beim Verkehrsministerium für die Fortführung der Linien starkzumachen. 4184 Personen haben die Petition bis Donnerstagmittag unterschrieben, 3611 davon aus dem Kreis Esslingen. Das Quorum ist damit erreicht. Viele – vor allem aus Filderstadt – verleihen in den fast 2000 Kommentaren ihrer Enttäuschung Ausdruck. „Durch die schnellen Anbindungen haben wir seit der Einführung der Linien X4 und X7 nur noch ein Auto in unserem Haushalt“, schreibt eine Frau. „Diese Buslinien sind so stark frequentiert, es wäre völlig absurd, in Zeiten der Verkehrswende diese abzuschaffen. Steige hier als eingefleischter Autofahrer regelmäßig in den X4 ein, um nach Stuttgart zu pendeln, weil mich die Zuverlässigkeit und Fahrdauer überzeugten“, lautet eine andere Stimme. „Wenn die Schnellbusse gestrichen werden, kündige ich mein Deutschlandticket“, schreibt eine Frau.

Wegfall mehr als ein geringer Qualitätsverlust

Auch der OB von Filderstadt, Christoph Traub, macht sich für den Erhalt der Schnellbusse stark und hat um ein rasches kommunales Abstimmungsgespräch mit dem Landrat sowie dem Stuttgarter Rathauschef gebeten. Dabei soll es um „noch mögliche Lösungsansätze“ gehen, um ein endgültiges Aus für die Expresslinien zu verhindern. „Übergeordnet wurde nicht erkannt, dass die Schnellbus-Linien von der Bevölkerung längst als Bestandteil des ÖPNVs wahrgenommen werden und deren Wegfall mehr als ein geringer Qualitätsverlust ist“, teilt er mit.

So sieht es auch Ute Möhrle (59) aus Sielmingen. „Die S-Bahn ist so unzuverlässig, der X4 ist der schnellste Weg nach Stuttgart“, sagt sie. Katharina Sommer (58), ebenfalls aus Sielmingen, hat die Petition unterschrieben, weil ein Wegfall des X4 für sie bedeuten würde, „dass ich wieder mit dem Auto fahren muss“. Sie nutze den Bus täglich auf dem Weg zur Arbeit, wie so viele. Normalerweise seien auch viele Schüler nach Nürtingen unterwegs. Katharina Sommer resümiert: „Es ist eine Katastrophe, wenn der Bus eingestellt wird, genauso wie der X7.“

Wie fahren die Busse X4 und X7 eigentlich?

Angebot

Die Expressbuslinien X4 und X7 sind noch verhältnismäßig neue ÖPNV-Angebote. Die Linie X4 verkehrt seit Dezember 2020, ein Jahr zuvor war der X7 auf den Fildern eingeführt worden.

Route

Der Bus X4 fährt seither montags bis freitags im Halbstundentakt zwischen Stuttgart-Degerloch und Nürtingen und Retour. Unterwegs kommt er unter anderem an den Stopps Sternhäule, Fasanenhof, Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen und Oberensingen vorbei und überlagert damit teils die Buslinie 74. Die Linie X7 verkehrt unter der Woche ebenfalls im Halbstundentakt und fährt grob gesagt von Degerloch über Plattenhardt und Bonlanden nach Harthausen und andersrum.