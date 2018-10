Expressbus X1 in Stuttgart „Günstiger und schneller als die Bahn“

Von red 17. Oktober 2018 - 16:52 Uhr

Mal eben schnell zur Stadtmitte fahren? Als Stuttgarter braucht man – ob mit dem Auto oder der Bahn – vor allem zwei Dinge: Zeit und Geduld. Doch seit wenigen Tagen gibt es Hoffnung: Der neue Expressbus X1 ist da. Wir haben uns umgehört.

Stuttgart - Es ist Mittwoch und noch früh am Morgen. Am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt stehen ein paar Neugierige, die den neuen Expressbus X1 testen wollen. Ein SSB-Mitarbeiter unterstützt den Ein- und Ausstieg am Wilhelmsplatz und versucht, den teilweise skeptischen Passanten die Scheu zu nehmen.

Der X1 verkehrt öfter als die Stadtbahnen, nämlich im fünf Minuten Takt zwischen Wilhelmsplatz und Innenstadt. Doch mit Blick auf die Anzeige kann es auch mal sieben Minuten dauern, bis der nächste Bus angefahren kommt. Seine Route ist eine Rundfahrt zwischen den Stationen Bad Cannstatt Wilhelmsplatz, Dorotheenstraße, Rathaus, Wilhelmsbau, Büchsenstraße, Kleiner Schlossplatz und Arnulf-Klett-Platz. Der emissionsarme Bus fährt auf einer speziellen Spur, damit er schneller vorwärts kommt und soll in zehn Minuten am Rathaus sein. Wir haben uns an der Starthaltestelle umgehört, was die Stuttgarter vom X1 halten.