Exportwirtschaft: US-Präsidentenwahl entscheidend für Wirtschaft in Baden-Württemberg

US-Präsidentenwahl entscheidend für Wirtschaft in Baden-Württemberg

1 Die Präsidentenwahl in den USA ist auch für die Wirtschaft in Baden-Württemberg entscheidend (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist für die Exportwirtschaft in Baden-Württemberg von besonderem Interesse. Denn die USA bleiben, trotz rückläufiger Exporte, das wichtigste Zielland der südwestdeutschen Warenausfuhren.











Die südwestdeutsche Exportwirtschaft hat von Januar bis August 2024 Waren im Wert von rund 23,7 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten exportiert. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg (Stuttgart) am Donnerstag mitteilte, entspricht der Wert etwa 14 Prozent des Gesamtexportes. Die USA blieben somit trotz rückläufiger Tendenz (- 3,0 Prozent/2024) das wichtigste Zielland südwestdeutscher Warenausfuhren, heißt es in der Mitteilung.