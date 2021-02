Explosive Postsendungen in Baden-Württemberg

1 Ein Fahrzeug der Polizei fährt an der Lidl-Zentrale in Neckarsulm vorbei. Im Lidl-Verwaltungsgebäude ist vor kurzem eine Briefbombe explodiert. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Dreimal waren in Baden-Württemberg und Bayern explosive Postsendungen an Lebensmittelfirmen verschickt worden. Nun meldet die Polizei: Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Stuttgart/Heidelberg - Nach drei Angriffen mit explosiven Postsendungen auf Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg und Bayern sitzt ein 66 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag gemeinsam mit.