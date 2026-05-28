US-Präsident Trump zeigt sich verstimmt über die Verhandlungen mit Teheran. Jetzt greift das US-Militär Berichten zufolge Ziele erneut im Süden des Irans an.
Washington/Teheran - Trotz der Waffenruhe und den laufenden Verhandlungen für ein Kriegsende haben die USA übereinstimmenden Medienberichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Schläge galten einer Anlage, die eine Bedrohung für US-Streitkräfte und die kommerzielle Schifffahrt darstellte, wie die Sender CNN und CBS News unter Berufung auf einen Beamten berichteten.