Explosionen in Köln: Mutmaßliche Schlüsselfigur in Paris festgenommen

1 Ein wichtiger Verdächtiger im Fall der Explosionsserie in Köln und mutmaßlich dahinterstehenden Drogengeschäften ist festgenommen worden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Seit Monaten werden Köln und das Rheinland von Gewaltverbrechen erschüttert. Nun glauben die Ermittler, dass sie einen besonders wichtigen Verdächtigen gefunden haben – in Paris.











Im Zusammenhang mit der Explosionsserie in Köln und mutmaßlich dahinterstehenden Drogengeschäften ist ein wichtiger Verdächtiger festgenommen worden – in Paris. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es handle sich um einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten 22-Jährigen. Er sei am 1. Oktober am Pariser Flughafen Roissy aufgegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren zur Auslieferung eingeleitet und stehe mit den französischen Justizbehörden im engen Kontakt. Es handle sich aber noch um ein laufendes Rechtshilfeverfahren - vor Mitte nächster Woche sei nicht mit neuen Informationen zu rechnen.