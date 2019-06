Explosion in Wien

1 Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Foto: dpa

In Wien ist es am Mittwochnachmittag zu einer Explosion gekommen, bei der mehrere Personen schwer verletzt wurden. Die Ursache ist noch unklar, der Wiener Polizei zufolge könnte es sich um eine Gasexplosion handeln.

Wien - Ein mehrstöckiges Wohngebäude in der österreichischen Hauptstadt Wien ist nach einer mutmaßlichen Gasexplosion zum Teil eingestürzt. Mindestens vier Personen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einsatzkräfte suchten in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern.

Die Explosion ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr im zentral gelegenen 4. Wiener Gemeindebezirk. Auf Videos und Fotos vom Unglücksort war ein klaffendes Loch in der Vorderseite eines Gebäudes zu sehen. Auf der Straße lagen Trümmer. Österreichische Medien berichteten, dass auch ein zweites Gebäude beschädigt worden sei.

Die Ursache für die Explosion ist noch unklar, der Wiener Polizei zufolge könnte es sich um eine Gasexplosion handeln, wie sie auf Twitter mitteilt.