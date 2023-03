Polizei macht Angaben zu den Verletzten – so geht es den Kindern

Bei einer Explosion im Stuttgarter Westen werden vier Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Die Polizei äußert sich zu ihrem Gesundheitszustand – die Suche nach einer vermissten 85-Jährigen dauert an.









Die Polizei nennt neue Details zu den vier Verletzten, die sich nach der Explosion in der Nacht auf Montag an der Köllestraße in Stuttgart-West aus dem Haus retten konnten. Sie sind demnach alle nicht lebensbedrohlich, jedoch schwer verletzt. „Es besteht für sie keine Lebensgefahr“, sagte ein Sprecher der Polizei. Es handle sich um eine Familie, die im zerstörten Teil der Doppelhaushälfte gelebt hat.

Die Polizei macht folgende Angaben: Eine 55 Jahre alte Frau, ein 56 Jahre alter Mann und ihr 11-jähriger Sohn sowie die 13-jährige Tochter. „Sie hatten unglaubliches Glück, dass sie sich retten konnten“, so der Sprecher. Eine 85-jährige Anwohnerin wird noch vermisst. Zur Identität der vermissten Frau machte die Polizei am Montagmittag keine weiteren Angaben. Sie wird noch unter den Trümmern vermutet.

Die gewaltige Explosion, vermutlich eine Gasexplosion, riss das Doppelhaus in Stücke und beschädigte mehrere Autos und weitere Gebäude in der Umgebung. Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Obwohl der Brand als unter Kontrolle gilt, stechen auch am Montagmittag noch immer Flammen aus den Trümmern.

OB Nopper vor Ort

Stuttgarts OB Frank Nopper war bereits vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch andere Politiker wie der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sind entsetzt – auf Twitter drückte der Grünen-Politiker, in dessen Wahlkreis die Köllestraße liegt, seine Anteilnahme aus.