In der Innenstadt brennen Fahrzeuge

Explosion in Mailand

1 Die Polizei ist nach einer Explosion in Mailand im Einsatz. Foto: dpa/Claudio Furlan

Explosion in Mailand: Laut Medienberichten geriet ein Kleinlaster in Brand, der Sauerstoffflaschen transportierte. Die Hintergründe.









In der Innenstadt von Mailand ist es zu einer Explosion gekommen – mehrere Autos brennen. Laut Medienberichten geriet am späten Donnerstagvormittag nach ersten Erkenntnissen ein Kleinlaster in Brand, der Sauerstoffflaschen transportierte.