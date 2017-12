Explosion in Gebäude in Brackenheim Missglückter Versuch, Geldautomaten zu sprengen

Von red/lsw 16. Dezember 2017 - 09:31 Uhr

Möglicherweise der Versuch, einen Geldautomaten zu sprengen, hat in der Nacht zum Samstag zu einer Explosion in einem Gebäude bei Brackenheim geführt. Die genauen Umstände sind noch unklar.





Brackenheim - In einem Gebäude in Brackenheim (Kreis Heilbronn) hat es in der Nacht zum Samstag eine Explosion gegeben. Dort steht auch ein Geldautomat. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. „Möglicherweise hat es sich um einen missglückten Versuch gehandelt, den Geldautomaten im Untergeschoss zu sprengen“, sagte der Sprecher. Dies sei aber noch nicht bestätigt. Zeugen hatten die Polizei informiert.

Bei der Explosion wurde der Raum mit dem Geldautomaten stark beschädigt. Auch in einem benachbarten Friseursalon entstanden Schäden. In beiden Fällen seien etwa Scheiben durch die Druckwelle zerstört worden. Die Polizei sprach von bis zu 100 000 Euro in dem Friseursalon. Wie hoch der Schaden an dem Geldautomaten ausfällt, ließ sich zunächst nicht sagen. Kriminaltechniker wollten am Morgen Spuren in dem Gebäude im Stadtteil Stockheim sichern.