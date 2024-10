Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ebersbach

Explosion in der Nacht

1 Mit der Explosion richteten die Kriminellen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich an, berichtet die Polizei. Foto: SDMG/SDMG / Kern

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Ebersbach (Kreis Göppingen) einen Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Discounters gesprengt. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber.











In Ebersbach (Kreis Göppingen) haben in der Nacht zum Dienstag Kriminelle einen Geldautomaten aufgesprengt. Nach Angaben der Polizei erbeuteten sie dabei Bargeld und richteten beträchtlichen Schaden an, Personen wurden jedoch nicht verletzt.