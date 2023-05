Explosion an Auktionshaus in Stuttgart

1 Das Kunstauktionshaus an der Neckarstraße lockte Einbrecher an (Archivbild). Foto: Benjamin Schieler

Mit einem großen Knall ist das Quartier an der Neckarstraße im Stuttgarter Osten aus dem Schlaf gerissen worden. Einbrecher hatten vor einer Asien-Auktion offenbar einen großen Coup geplant.









Stuttgart - Unbekannte Einbrecher haben am frühen Montagmorgen im Stuttgarter Osten einen Sprengsatz gezündet. Die Täter wollten auf diese rabiate Weise in das Kunst- und Auktionshaus Nagel an der Neckarstraße eindringen – kamen allerdings nicht an Beutestücke. Im Gebäude findet in den nächsten Tagen eine Auktion mit asiatischen Kunstgegenständen statt, jedes Stück ist auf mehrere Tausend Euro taxiert. Die Polizei hat noch keine heiße Spur.