Explizites Bild bei X: Neues Piercing am Po: Rapperin Cardi B zeigt den Beweis

1 Cardi B lässt tief blicken. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Sie ließ sich Silikon aus dem Hintern entfernen, dafür verschönert Cardi B ihren Po mit einem Piercing. Auf X beweist die Rapperin dies ihren ungläubigen Fans mit einem expliziten Bild.











Cardi B (32) hat sich an einer ungewöhnlichen Körperstelle piercen lassen: am Po. Oder genauer gesagt an der "Arschritze", wie es die Rapperin selbst formuliert. Auf der Plattform X postete sie ein Beweisbild ihrer Aktion. Auf dem verschwommenen Foto sind zwei glänzende Punkte in der betreffenden Körperregion zu sehen. Dabei handelt es sich wohl um die Endstücke des Piercings.