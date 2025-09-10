Expertin klärt über die Erkrankung auf: Kinder spüren meist, wenn ein Elternteil depressiv ist

Millionen von Menschen leiden hierzulande unter Depressionen. Was in Familien passiert, in denen ein erkranktes Elternteil lebt, und wo es Hilfe gibt, schildern eine Betroffene und eine Expertin hier.
Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Depressionen. Die psychische Erkrankung betrifft auch das Umfeld. Was es mit einem Kind macht, wenn Mutter oder Vater schwer depressiv ist, schildern hier eine Betroffene und eine Expertin. Prof. Dr. Eva Asselmann erklärt zudem, wie Außenstehende helfen können.