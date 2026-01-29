Expertin klärt auf: Therapie per KI? Welche Gefahren und Chancen dahinterstecken

Immer mehr Menschen vertrauen ihre Sorgen einer KI an. Der Chatbot antwortet sofort, bewertet nicht und ist rund um die Uhr verfügbar. Doch das Gefühl von echtem Verständnis ist eine Illusion - und die Risiken bei psychischen Krisen erheblich, warnen Experten.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Wer heute in Deutschland professionelle psychologische Hilfe sucht, muss im Durchschnitt 142 Tage auf einen Therapieplatz warten. In dieser Versorgungslücke hat sich ein neuer Akteur etabliert, der niemals schläft und sofort antwortet: Künstliche Intelligenz.