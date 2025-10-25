Expertin im Interview: Ständig aufgebläht? So gelingt der Neustart für den Darm

Viele leiden darunter, nur wenige reden darüber: Blähungen. Eine Expertin klärt im Interview auf, wie man mit einfachen Alltagsänderungen und gezielter Ernährung das Bauchgefühl dauerhaft verbessert.
Blähbauch, Völlegefühl, ständige Blähungen: Viele kennen das, doch nur wenige wissen, wie Darm, Ernährung und Lebensstil zusammenhängen. Ernährungswissenschaftlerin und Food-Influencerin Maria Maas zeigt in ihrem Buch "I Gut You" (Becker Joest Volk Verlag, ab 24. Oktober erhältlich) den Zusammenhang - und wie man Blähungen nachhaltig in den Griff bekommt.