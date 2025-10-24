Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, gibt es einiges zu tun, um empfindliche Pflanzen zu schützen. Welche? Eine Zierpflanzengärtnerin weiß Rat.
Der Herbst ist da mit sinkenden Temperaturen. Das bedeutet, dass es im Garten auch einiges zu tun gibt. Das weiß auch Eva Augart, stellvertretende Technische Leiterin der Botanik in der Wilhelma. Auch im zoologisch-botanischen Garten sind schon die Sommerbeete entfernt und in den Rabatten im Maurischen Garten winterharte Stiefmütterchen gepflanzt.