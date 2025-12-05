Expertenrunde in Stuttgart: Die e-Patientenakte – Wie gut sie wirklich funktioniert

Die e-Patientenakte ist inzwischen in Praxen und Kliniken Pflicht. Welche Vorteile soll sie bringen und wie funktioniert sie? Darüber diskutieren Experten mit Lesern.
Seit Oktober ist die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten freigeschaltet. Viel verbessert hat sich seitdem für die Patienten beim Arztbesuch nicht. Auch in den Hausarztpraxen von Hans-Jörg Wertenauer bilden sich zu Quartalsbeginn oft lange Schlangen. Häufig handelt es sich um Menschen, die eine Dauermedikation brauchen und beim Arzt wieder ihre Versichertenkarte einlesen lassen. Unnötig sei die Warterei, findet der Stuttgarter Hausarzt. Wären die Möglichkeiten der elektronischen Patientenakte realisiert und würden genutzt, könnten die Betroffenen bequem per App den Versicherungsnachweis erbringen. „Das wäre hilfreich“, sagt Wertenauer.