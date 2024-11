Experten schlagen Alarm: Fischotter kehren nach Baden-Württemberg zurück – gefräßig und gefährlich

1 Der Fischotter ist streng geschützt. Foto: picture alliance / dpa/Silas Stein

Die auch Wassermarder genannten Fischotter kehren nach langer Zeit wieder nach Baden-Württemberg zurück. In Bayern richteten sie großen Schaden an. Der Landesfischereiverband schlägt Alarm.











Die Teich- und Fischereiwirtschaft in Bayern sieht sich durch die Ausbreitung des streng geschützten Fischotters in ihrer Existenz bedroht. Zum 15. August sind dort zwei neue Verordnungen zum Umgang mit dem Fischotter in Kraft getreten. Damit ist das Töten der streng geschützten Tiere in Ausnahmefällen erlaubt. Der Fischotter (Lutra lutra) verbreitet sich wieder in Mitteleuropa und hat inzwischen auch den Südwesten erreicht.