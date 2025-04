Experten geben Tipps im Rems-Murr-Kreis: Hier wird das Fahrrad fit für den Frühling gemacht

Beim Fellbacher Fahrrad-​Frühling am 5. April kann man sein Rad von Experten checken und codieren lassen. Auch in anderen Gemeinden gibt es Kurse und Infos.

An blühenden Bäumen vorbei, die Frühlingsluft genießen und den lauen Wind um die Nase spüren: Mit den wärmeren Temperaturen holen viele ihr Rad aus der Garage oder dem Keller für eine Tour. Wer dann wissen will, ob das Rad frühlingsfit ist, hat am Samstag, 5. April, beim Fellbacher Fahrrad-Frühling eine gute Chance. Bei der Veranstaltung von 10 bis 16 Uhr auf dem Platz rund um die Fellbacher Lutherkirche kann man beim kostenlosen Rad-Check sein Fahrrad von Experten unter die Lupe nehmen lassen. Das Team von „Radolino“ aus Heidelberg stellt beispielsweise die Bremsen richtig ein, prüft den Reifendruck und führt kleinere Reparaturen vor Ort aus. Die Stabsstelle Radmobilität informiert über Planungen und beantwortet Fragen rund ums Thema Radverkehr. Auch Infos über die Aktion Stadtradeln gibt es, eine Anmeldung dafür ist bereits möglich. Außerdem gibt es die Chance, sein Rad codieren zu lassen.

Die Codierung macht es Dieben schwerer, gestohlene Räder zu verkaufen

Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht es Dieben schwerer, gestohlene Fahrräder zu verkaufen. Die Codierung wird von Mitgliedern des ADFC Fellbach gemacht. Es seien inzwischen rund zehn aktive Mitglieder dabei, und die Gruppe sei sehr engagiert, sagt Johann Krämer vom ADFC. Auch verschiedene Aktionen werden vorgestellt – wie die Kurse, in der Teilnehmer üben, sicher auf dem E-Bike unterwegs zu sein.

Diese Kurse bietet Johann Krämer in Fellbach an. In Fellbach seien diese nach wie vor kostenlos, demnächst werden die Termine auf der Homepage unter https://radspass.org eingestellt. Auch auf der Homepage der Stadt Fellbach unter dem Stichwort Mobilität sind die Kurse dann aufgeführt.

Die Codierung des Rades - hier Andreas Schwager vom ADFC bei einer früheren Aktion in Fellbach - schützt vor Diebstahl. /Gottfried Stoppel

Die Sicherheit für Radler ist beim ADFC ein großes Thema. Kinder über zehn Jahre dürfen laut Straßenverkehrsgesetz nicht mehr auf dem Gehweg fahren, sondern sollen auf die Fahrbahn wechseln. „Die Situation auf der Straße ist jedoch für viele Kinder an einigen Stellen sehr gefährlich“, sagt Johann Krämer. Daher sei der ADFC Fellbach erneut bei der bundesweiten Aktion „Kidical Mass“ im Mai und Oktober dabei, um auf diese Gefahrenstellen in der Stadt aufmerksam zu machen. Ein Brennpunkt sei beispielsweise nach wie vor die unübersichtliche Situation für Radler an der Bahnhofsunterführung. Vor etwa eineinhalb Jahren ereignete sich dort ein tödlicher Unfall eines Radfahrers. „Da kann jeden Tag etwas passieren“, macht Krämer deutlich.

Auch über Kurse zum sicheren E-Biken wird informiert

Der Fahrrad-Frühling ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadt Fellbach und des ADFC Fellbach mit einem vielseitigen Programm rund um sicheres Radfahren und jede Menge Spaß für Groß und Klein. Ein kleiner Parcours für Kinder ist ebenso geplant. Auch in vielen anderen Gemeinden und Städten im Rems-Murr-Kreis gibt es Aktionen zum Radeln: die Kurse zum sicheren E-Biken etwa in Schorndorf am Samstag, 5. April, und am 11. April in Waiblingen bei der Rundsporthalle.

Zum Start in die Fahrradsaison bietet das DRK, Ortsverein Althütte, den Kurs „Sicheres Fahrradfahren“ an. Er richtet sich an Radler zwischen 60 und 65 Jahren, die nach einer längeren Pause wieder auf dem Sattel sitzen möchten oder sich beim Radeln unsicher fühlen. Ziel ist es, durch verschiedene Übungen wieder sicherer im Verkehr unterwegs zu sein. Bei dem Kurs spielt es keine Rolle, ob ein Fahrrad mit oder ohne Motorunterstützung gefahren wird. Der Kurs ist auf acht Teilnehmer begrenzt und findet auf dem Parkplatz beim Rot-Kreuz-Heim / Feuerwehr in Althütte statt, am Montag, 7., Mittwoch, 9. und Freitag, 11. April, jeweils von 14 bis etwa 15.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Anmeldung bei Manfred Tegenkamp, Telefon 0 71 83 / 42 81 80 oder mobil unter 0175 / 59 54 246 oder E-Mail mtegenkamp@t-online.de.

Sicher E-Biken

Kurse im Kreis

Auf der Homepage unter https://radspass.org sind die Kurse zum sicheren E-Biken aufgelistet – in vielen Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis gibt es Angebote, unter anderem in Fellbach, Waiblingen, Schorndorf und Birkmannsweiler, einem Ortsteil der Stadt Winnenden.