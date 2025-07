Experten geben Rat: Hitze-Hotline im Kreis Ludwigsburg am 2. Juli

Hitze-Hotline im Kreis Ludwigsburg am 2. Juli

1 Abkühlung ist in diesen Tagen sehr willkommen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Versicherung DAK-Gesundheit in Ludwigsburg schaltet wegen der hohen Temperatur eine Hotline. Experten informieren, wie die Gesundheit geschützt werden kann.











Angesichts der hohen Temperaturen schaltet die DAK-Gesundheit in Ludwigsburg am Mittwoch, 2. Juli, eine Hotline zum Thema Hitze. Das Expertenteam bietet von 8 bis 20 Uhr eine individuelle Beratung an und gibt Empfehlungen zum richtigen Verhalten bei Hitze. Auch speziell Menschen mit chronischen Erkrankungen erhalten Informationen, denn sie haben bei Hitze oft starke zusätzliche Gesundheitsbeschwerden. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Nummer 08 00 / 111 18 41 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.