Experte zur Kita-Krise in Stuttgart: Schwierige Kinder sind nur ein Grund – Darum verlassen Fachkräfte die Kita

1 Wie schafft man es, Fachkräfte in den Kitas zu halten? Foto: /adobe.stock

Zu viele Kinder, die keine Regeln und Grenzen akzeptieren, sind ein Punkt, warum ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher nicht oder nicht ganztags in der Kita arbeiten wollen. Doch es gibt noch einige Probleme mehr.











Etwa 3000 Familien in Stuttgart haben keinen Kita-Platz. Dabei fehlt es nicht an Räumen, sondern am Personal. Wie schafft man es, wieder mehr Stellen zu besetzen? Auf diese Frage antworte Jörg Schulze-Gronemeyer im Interview. Er ist der Leiter der Abteilung Jugend und Soziales bei der Evangelischen Kirche in Stuttgart.