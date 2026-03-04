Sie will „nen Cowboy als Mann“? Na, „das bisschen Haushalt“ reicht doch wohl zum Leben: Zum Weltfrauentag erinnert Rainer Moritz an Trude Herr, Marianne Rosenberg und Helene Fischer.
Er ist Literaturwissenschaftler, Romanist, Schriftsteller, Radio-Essayist, Georges-Simenon-Übersetzer – und zugleich Schlagerexperte. Vor gut einem Jahr hat Rainer Moritz auf Einladung der Buchhändlerin Gudrun Lack im Kunstvereinskeller in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sein Buch „Ein Lied kann eine Brücke sein“ vorgestellt und über die Musikperlen im deutschen Südwesten berichtet. Schon seinerzeit verständigten sich die Veranstalterin und der Referent auf eine besondere Fortsetzung dieses unvergesslich humorvollen Abends: Zum Weltfrauentag sollte sich Moritz doch mit dem deutschen Schlager aus weiblicher Sicht beschäftigen. Dies findet nun an derselben Stelle an diesem Samstag, 7. März, statt – wegen der Landtagswahl um einen Tag vor dem Weltfrauentag.