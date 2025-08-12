Experte Henry Keazor: Gefälschte Picassos: „Die Täter haben wirklich gut gearbeitet“

In Stuttgart wurden falsche Picassos versteigert. Der Kunsthistoriker Henry Keazor rechnet mit einem Fälschungsskandal im großen Stil. Dafür spricht viel.
Auch in einem Stuttgarter Auktionshaus wurden gefälschte Picassos verkauft. Henry Keazor ist sicher, dass es sich um einen Fälschungsskandal im großen Stil handelt und nicht nur der in Rom verhaftete Mann dahinter steckt. Keazor kennt sich aus mit Fälschungen. Der Heidelberg Professor für Kunstgeschichte untersucht mit seinen Studierenden Fälschungen aus den Asservatenkammern der Polizei.