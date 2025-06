Experte für Bildung: „Quality Time“ in Familien auf Höchststand

1 Laut einem Experten verbringen Familien so viel qualitativ hochwertige Zeit miteinander wie nie zuvor. Foto: Andreas Gebert/dpa/Andreas Gebert

Das deutsche Bildungssystem sorgt seit Jahren immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Doch ein Forscher sieht auch positive Entwicklungen.











Bildungssoziologe Aladin El-Mafaalani sieht in Deutschland trotz vielfältiger Herausforderungen positive Tendenzen innerhalb von Familien. „Das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern sowie zwischen Enkeln und Großeltern ist derzeit sehr gut“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). Das spreche dafür, dass der Familienzusammenhalt nicht - wie immer wieder vermutet werde - darunter leide, dass Kinder so viel in Bildungsinstitutionen seien. Tatsächlich gäben sich viele Eltern mehr Mühe, um sich in der Freizeit richtig mit ihren Kindern zu beschäftigen, so der Forscher der Technischen Universität Dortmund.