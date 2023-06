13 Das Intermezzo ist vorbei: Das Blühende Barock macht zu. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg - Das Experiment, das Blühende Barock in Ludwigsburg per Ausnahmegenehmigung geöffnet zu lassen, bescherte dem Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier vor drei Wochen einige Aufmerksamkeit in der Region. Jetzt macht der Park des Residenzschlosses mit seinem beliebten Märchengarten seine Pforten aber doch dicht: Die Ausnahmegenehmigung wird angesichts der sich erneut zuspitzenden Corona-Infektionslage nicht verlängert. Am 19. April schließt das Blüba bis auf weiteres.