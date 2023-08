1 Das US-Unternehmen betreibt seit rund 20 Jahren Filialen in Deutschland. Foto: dpa/Sebastian Widmann

Bisher gibt es in der Barockstadt einen Starbucks im Breuningerland. Die neue Filiale ist deutlich zentraler angesiedelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die internationale Kaffeehauskette Starbucks eröffnet in Ludwigsburg eine neue Filiale – und zwar war im Marstall im Ludwigsburger Zentrum. Das verkündeten die Verantwortlichen des Einkaufszentrum am Freitagmittag in einer Pressemitteilung.