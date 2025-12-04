Expansion: Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich

1 Amazon hat eine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet Foto: -/Amazon/dpa

München - Der US-Konzern Amazon hat einen neuen und größeren Deutschland-Sitz in München eröffnet. In dem Bau mit 45.000 Quadratmetern Fläche im Münchner Norden findet die bisher auf vier Gebäude verteilte Belegschaft Platz, wie das Unternehmen mitteilte. Der Neubau sei ein weiterer Beleg des langfristigen Engagements für Bayern und den Standort Deutschland, sagte Deutschland-Chef Rocco Bräuniger laut Mitteilung.