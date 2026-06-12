Beim Friedhof von Kleinbottwar im Kreis Ludwigsburg wurde eine Wasserschildkröte entdeckt. Es ist der zweite Fall dieser Art in relativ kurzer Zeit – dieses Mal aber ohne Happy End.
Eigentlich sind Gelbwangenschmuckschildkröten in den USA zuhause, wo sie im warmen Südosten durch ruhige Gewässer paddeln. Eher nicht erwarten würde man die stattlichen Reptilien, die in Einzelfällen mehr als 30 Zentimeter groß werden sollen, indes in Kleinbottwar. Genau dort wurde nun aber ein Exemplar gesichtet, und das sogar in freier Wildbahn.