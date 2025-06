Exotenfund in Sindelfingen

1 Das hübsche Tier wurde in Sindelfingen aufgegriffen. Foto: Kreistierheim

Das Kreistierheim in Böblingen sucht für eine ungiftige Schlange ein neues Zuhause. Die Kornnatter hatte sich durch die Böblinger Straße in Sindelfingen geschlängelt.











Die nordamerikanische Kornnatter liebe sowohl sommerfeuchte Laub- und Nadelwälder, Busch- und Graslandareale als auch Feuchtgebiete, heißt es im Internet-Lexikon Wikipedia. Als Kulturfolger sei sie darüber hinaus häufig in der Nähe menschlicher Siedlungen zu finden – wie etwa in der Böblinger Straße in Sindelfingen.