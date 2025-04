Exklusives Konzert in Stuttgart: Liebeserklärung von US-Star Curtis Stigers an die Jazz Open im Bix

1 Im Jazzclub Bix brilliert US-Star Curtis Stigers bei einem Privatkonzert erst allein an der Gitarre, dann mit seiner Band. Foto: Lichtgut / //Ferdinando Iannone

Millionen von Alben hat er verkauft, seine Hits wie „I Wonder Why“ sind Klassiker: US-Star Curtis Stigers gibt im Bix-Club ein intimes Konzert, das vom ersten Moment an Gänsehaut erzeugt – damit dankt er Sponsoren, ohne die es die Jazz Open nicht geben würde.











Seine Stimme ist rau, soulig, so wunderbar wandelbar. Curtis Stigers, der dieses Jahr im Oktober seinen 60. Geburtstag feiert, spielt in Stuttgart normalerweise vor großem Publikum, ob in der Liederhalle oder im Theaterhaus. In dieser Nacht aber dürfen ihn gerade mal 100 Gäste im Jazzclub Bix erleben – zum Greifen nahe. Dem US-Amerikaner ist dies ein Anliegen, weshalb er in die exklusive Runde ruft: „Thank you so much, you support Live-Music, i love it.“ (Danke sehr, Sie unterstützen Live-Musik, ich liebe das).