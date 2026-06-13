Exklusives Event für Leser: Wie sieht die Leonberger Innenstadt von morgen aus?

Beim „Forum Stadtentwicklung“ unserer Zeitung und der Kreissparkasse sprechen der Baubürgermeister Brenner und der Stadtplaner Schaller über die Zukunft urbaner Zentren.

Wer in diesen frühsommerlichen Tagen die Leonberger Bahnhofstraße hinuntergeht, ist vielleicht überrascht, was sich hier alles getan hat. Aus einer hässlichen Brache ist eine attraktive Freizeitfläche geworden: terrassenförmig angelegt, mit Spielgeräten und vielen Sitzgelegenheiten, um den Blick in Richtung Altstadt zu genießen. Auch die ehemalige Autobahntrasse, einst ein lautstarker Schnitt durch die Innenstadt, hat sich in einen grünen Naherholungsstreifen mit vielen Bewegungsstationen entwickelt. Erst unlängst wurde zur Begeisterung etlicher Jugendlicher ein Pumptrack eröffnet.

Das sind Beispiele, die zeigen, wie die Leonberger Kernstadt an vielen Orten in Bewegung ist. „Die Stadt ändert Zug um Zug ihr Gesicht“, sagt der Baubürgermeister Klaus Brenner. „Wir sind noch lange nicht am Ende.“

Ein grünes Band im Zentrum

Was genau in den nächsten Monaten und Jahren geschehen wird, darüber spricht Leonbergs oberster Stadtplaner beim exklusiven „Forum Stadtentwicklung“, das unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse veranstaltet.

Am Donnerstag, 2. Juli, 19 Uhr, diskutieren Brenner und der Architekt Günter Schaller vom renommierten Architektenbüro Behnisch, wie die Städte der Zukunft aussehen sollen.

Dies geschieht nicht im theoretischen Rahmen, sondern wird von den beiden Experten anhand der Pläne transparent gemacht, die auf der Leonberger Entwicklungsagenda stehen. Die herausragenden Projekte sind dabei das Postareal als zentral gelegenes Geschäfts- und Wohnquartier sowie ein grünes Band durch die Innenstadt, das die Aufenthaltsqualität im Zentrum erheblich verbessern soll.

Anmeldung für exklusiven Abend erforderlich

Einen nicht unbeträchtlichen Part bei der Stadtentwicklung spielt in Leonberg die Kreissparkasse, die durch den Neubau ihrer Direktion und ein angrenzendes Gebäude mit 70 Wohnungen ein markantes Quartier am Rande der Altstadt geschaffen hat. Der Sparkassen-Vorstandschef Michael Fritz wird in einem kurzen Beitrag die Rolle der kommunalen Kreditinstitute als Förderer der Infrastruktur beleuchten.

70 Leserinnen und Leser unserer Zeit haben Gelegenheit, diesem spannenden wie informativen Abend im Forum der Kreissparkasse exklusiv beizuwohnen. Da die Gästezahl limitiert ist, ist eine verbindliche Anmeldung unter www.Zeitung-erleben.de/Leonberg erforderlich.