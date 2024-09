WSMDS Staffel 8 Alle Infos zur neuen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“

In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ treten drei Prominente und ein Zuschauer an, um den Job von Moderator Joko Winterscheidt zu übernehmen. Am Sonntagabend läuft die erste Folge der achten Staffel. Wann die Folgen erscheinen und welche Prominente dabei sind, erfahren Sie hier.