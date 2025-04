Exklusiver Blick: Downton Abbey 3: Im ersten Trailer heißt es Abschied nehmen

Nach zahlreichen erfolgreichen Serienjahren und zwei umjubelten Kinofilmen heißt es im September Abschied nehmen. Mit "Downton Abbey: The Grand Finale" steht der dritte und finale Kinofilm rund um die Familie Crawley und ihr Anwesen Downton Abbey an. Auf der US-Kinofachmesse CinemaCon in Las Vegas wurde nun der erste Trailer zum Trilogie-Abschluss präsentiert, der der Öffentlichkeit noch für einige Zeit vorenthalten wird. US-Medien verraten dennoch bereits erste Details zu "Downton Abbey 3".

"Zeit, sich zu verabschieden"

"Willkommen im Jahr 1930", hört man etwa Butler Mr. Carson (Jim Carter) "Deadline" zufolge im Vorschauvideo sagen. Das Downton-Abbey-Universum begibt sich also in eine neue Dekade, die turbulenten Dreißiger Jahre. Lady Mary (Michelle Dockery) amüsiert sich derweil in der Londoner High Society, wie "Variety" noch schildert. Lord und Lady Grantham (Hugh Bonneville und Elizabeth McGovern) spazieren im Trailer über das weitläufige Gelände ihres Anwesens. Als würden sie Abschied nehmen, berühren sie dabei elegisch Geländer und Steinsäulen. "Es ist Zeit, sich zu verabschieden", soll im Trailer zudem zu vernehmen sein - mit Sicherheit das Motto für den dritten "Downton Abbey"-Kinofilm.

Dieser wird nach derzeitigem Stand am 11. September in den deutschen Kinos starten. Die bekannten Gesichter wie Brendan Coyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan und Penelope Wilton kehren neben den bereits Erwähnten zurück.

Außerdem mit dabei sind Charakterdarsteller Paul Giamatti, der seine aus der Serie "Downton Abbey" bekannte Rolle des US-amerikanischen Lebemanns Harold Levinson erneut verkörpert, sowie Joely Richardson ("The Gentlemen"), Alessandro Nivola ("The Many Saints of Newark"), Simon Russell Beale ("The Death of Stalin") und Arty Froushan ("House of the Dragon").

"Downton Abbey"-Serienschöpfer und Oscarpreisträger Julian Fellowes verfasst das Drehbuch. Simon Curtis (64) übernimmt wie bei "Downton Abbey II: Eine neue Ära" erneut den Regie-Posten.