Exhibitionisten in Stuttgart Frauen in Möhringen und Zuffenhausen sexuell belästigt

Von red 27. September 2018 - 11:05 Uhr

Die Polizei sucht zwei Männer, die am Mittwoch und am frühen Donnerstag Frauen in Stuttgart belästigt haben (Symbolbild). Foto: dpa

Am Mittwochnachmittag hat sich ein Mann vor zwei Minderjährigen in Möhringen entblößt. Am frühen Donnerstagmorgen verfolgte ein anderer Übeltäter eine Frau bis vor ihre Haustür in Zuffenhausen.

Stuttgart - Ein Unbekannter hat am späten Mittwochnachmittag an der Schöttlestraße (Stuttgart-Möhringen) zwei junge Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren sexuell belästigt. Die beiden saßen gegen 17.30 Uhr auf einer Parkbank, als sie einen Mann im gegenüberliegenden Gebüsch bemerkten, so die Polizei. Der Mann soll offensichtlich sexuelle Handlungen an sich ausgeübt haben. Er habe noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten können.

Die beiden Mädchen schätzen das Alter des mutmaßlichen Täters auf etwa 40 Jahre und die Größe auf rund 1,70 Meter. Auffällig soll sein dicker Bauch gewesen sein, berichtet die Polizei. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann eine Bauarbeiterhose, ein dunkelblaues T-Shirt, eine graue Umhängetasche und eine dunkle Mütze getragen haben.

Auch im Stadtteil Zuffenhausen soll ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag eine 27-jährige Frau auf ihrem Nachhauseweg belästigt haben. Der Täter verfolgte die Frau nach Polizeiangaben gegen 1.30 Uhr vom Bahnhof Zuffenhausen bis zu ihrer Wohnung an der Gerabronner Straße. An ihrer Haustür angekommen, sprach die Frau den Mann demnach an und erkundigte sich, ob er etwas suche, heißt es weiter.

Dabei soll sie erkannt haben, dass der Unbekannte seinen entblößten Penis anfasste. Die 27-Jährige habe begonnen zu schreien, woraufhin der Mann in Richtung Hohenloher Straße geflüchtet sei. Der Unbekannte war laut der Beschreibung der Geschädigten etwa 20 Jahre alt und sah asiatisch aus. Während der Tat trug er offenbar ein schwarzes Kapuzenshirt. Zeugen mögen sich unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei melden.