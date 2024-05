Zwei noch unbekannte Männer sollen sich am Montagabend in den S-Bahnen S60 und S4 im Kreis Böblingen und Kreis Ludwigsburg ans eigene Glied gefasst haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend ist es im Kreis Böblingen und im Kreis Ludwigsburg laut Polizei zu zwei exhibitionistischen Handlungen durch bislang unbekannte Täter in den S-Bahnen S60 und S4 gekommen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach den Angaben der Beamten fuhr eine 16-Jährige gegen 19 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S60 von Sindelfingen aus in Richtung Renningen (Kreis Böblingen). Während der Fahrt soll sich dann ein bislang unbekannter Mann in die Nähe der Jugendlichen gestellt, diese durchgehend angeschaut und dabei onaniert haben.

Lesen Sie auch

Der Mann, welcher laut Zeugenaussagen circa 1,40 bis 1,60 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt war, verließ den Zug der S-Bahn Stuttgart an der Haltestelle Renningen-Süd und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit soll der Mann, der offenbar eine große Nase hatte, ein dunkles Basketballtrikot, eine dunkle kurze Hose und eine schwarze Bauchtasche sowie eine Plastikeinkaufstasche getragen haben. Laut den bisherigen Ermittlungen hatte er zudem einen Oberlippenbart und ein Tattoo in Form von Engelsflügeln im Nacken.

Exhibitionisten in der S-Bahn Stuttgart

Zu einer weiteren exhibitionistischen Handlung kam es am gleichen Abend gegen 20.40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S4 von Ludwigsburg in Richtung Stuttgart. Hier soll sich der bislang unbekannte Täter zunächst in die Nähe einer 37 Jahre alten Reisenden gesetzt und wenig später mit entblößtem Glied onaniert haben. Nachdem die Geschädigte den Täter bisherigen Informationen zufolge auf sein Verhalten angesprochen hatte, soll dieser den Zug der S-Bahn Stuttgart beim Halt am Bahnhof Kornwestheim verlassen und dabei die 37-Jährige nonverbal beleidigt haben.

Der Täter soll circa 35 bis 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er habe braune kurze Haare und eine dünne Statur. Zur Tatzeit trug der Täter bisherigen Erkenntnissen zufolge eine lange blaue Jeans und ein ausgewaschenes buntes Hemd.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, welche Hinweise zu den Taten in der S-Bahn Stuttgart geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0 711 / 870 350 zu melden.